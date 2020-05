Thais Villas entrevista a Máximo Huerta, periodista y escritor, sobre la cuarentena, su paso por la política y el amor, el tema principal de su nuevo libro

El periodista confiesa a la reportera que se le ha hecho largo el confinamiento. "Ha habido días que han sido siglos. Aunque al salir de la casa se me hizo muy raro, ver a gente moverse sin ir a ningún sitio. Me volví a casa y me estoy encerrando otra vez voluntariamente".

Precisamente en aquella ocasión, cuenta, tuvo que subir a la azotea a gritar: "Sé que está prohibido, pero necesitaba gritar, un grito sanador".

Huerta también habla sobre su nuevo libro, 'Con el amor bastaba'. "Es un libro que habla de la libertad en un periodo de entre guerras, en un paréntesis de felicidad", cuenta.

Amor o política, ¿qué es más complicado?

Preguntado por si el amor es más complicado que la política, en la que estuvo durante una semana bajo el cargo de ministro de Cultura y Deporte, el periodista explica que la política "no ha sido un amor para toda la vida, ha sido un polvo de unos días, un filtreo que me habría gustado en el que puse mucha ilusión... Pero en la balanza está el amor", asegura.

De su paso por el Ministerio conserva la cartera: "Pesa mucho, va con el cargo. La escondí para no verla y tenerla tan presente. No la he vuelto a abrir, pero sé que están todos los textos de discurso y las notas de las charlas".

Cuando Villas le dice que se ha librado de vivir esta crisis sanitaria desde la responsabilidad política, él responde: "Eso lo dice mi madre, yo no lo puedo decir. La verdad es que cuando cojo una responsabilidad la acepto con todas las consecuencias".

Además, explica que, si hubiese seguido siendo ministro, "habría optado por ser más empático con la cultura y el deporte". "La cultura es la última que va a salir y son los que más generosos están siendo, entreteniéndonos con la gastronómica los libros, el cine. Nos han evitado que las horas sean más lentas", defiende.

