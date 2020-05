Thais Villas charla por una videollamada con el diputado de Unidas Podemos y secretario de Organización de la formación, Alberto Rodríguez, que cuenta a la presentadora cómo está llevando el confinamiento.

Asegura que no tiene tiempo de aburrirse entre trabajo y cuidados tiene "para siete confinamientos". Y confiesa: "Tengo que decir que para la vida social que tenía antes tampoco noto muco la diferencia. Pasé de estar encerrado en el Congreso a estarlo en casa".

Quizás, su hijo pequeño, Himar, es quien le tiene entretenido cada día. Cuenta que en la familia le conocen como 'el Demonio de Tasmania'. "Tiene el mote bien merecido porque no para quieto ni un segundo. No hace falta entretenerle porque él lo hace solo, yo me dedico a ir detrás para que no se mate.

Cuando Thais Villas le recomienda hacer manualidades con el pequeño, el diputado lo tiene claro, no cabe la posibilidad: "Él no crea, él destruye".

Sus rastas como seña de identidad

Ahora que ya se puede pedir hora en las peluquerías, Villas también pregunta al político que lleva rastas si él acudirá a una. "Si convives con alguien que sabe cuidarlo es una suerte. Yo no gasto mucho en peluquería, hace 15 años o más que no voy. No le doy de comer al gremio", bromea Rodríguez.

"Ya soy víctima del personaje"

Precisamente su imagen le convirtió en una de las primeras 'celebrities' de Unidas Podemos. Las críticas hacia su look le ubicaron en el mapa a su llegada a la política. En la entrevista ha recordado así ese hecho: "Ya soy víctima del personaje. Aunque quiera cortarme el pelo, comunicativamente igual no es bueno. Tendré que esperar a salir de la política".

Un mensaje de unidad frente a la crisis

Por último, valor si de esta crisis sanitaria el conjunto de la ciudadanía podrá aprender de esta situación: "Muchísima gente sí. La sociedad ha dado lecciones y muestras de solidaridad y de franternidad brutales", destaca el canario.

¿Y el Gobierno? "Más nos vale, si no somos capaces de sacar una enseñanza y de sacar un amplio consenso para que las instituciones, las administraciones públicas y el Estado cuiden a la ciudadanía... Uno necesita más protección y más cuidados cuando más jodido está", concluye el político.

Otros momentos destacados

La reportera también ha entrevistado durante el confinamiento a otros perfiles relacionados con la política. Por ejemplo, al periodista Máximo Huerta, que ocupó la cartera del Ministerio de Cultura durante un breve tiempo. Durante su charla pidió "más empatía" con la cultura: "Van a ser los últimos en salir de la crisis y están siendo los más generosos".

En otro programa Thais Villas entrevistó a Gabriel Rufián, a quien preguntó sobre las declaraciones de la portavoz de la Generalitat en las que señaló que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos. "Siendo muy generoso, me parecen unas declaraciones nefastas, y que a mí nunca me oirá nadie", dijo el diputado.