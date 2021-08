Con el arranque de temporada de El Intermedio, en septiembre de 2020, Thais Villas volvió al curso parlamentario dispuesta a reencontrarse con sus señorías. Eso sí, con todas las medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus. Y es que la colaboradora salió a la calle con mascarilla y un cartel que recreaba a ella misma y gracias al que podía mantener la distancia de seguridad. Además, la colaboradora les preguntó a los políticos si la crisis del coronavirus ha afectado a sus relaciones personales: ¿se habrán vuelto más cariñosos?

"¿No necesita estar más cariño con su pareja?", preguntó Thais Villas a Yolanda Díaz, quien respondió entre risas: "Thais, no me hagas decir cosas". Sin embargo, la colaboradora de El Intermedio necesitaba saber una cosa: ¿sigue la ministra comiéndose la boca con su pareja como cuando eran novios? "Totalmente", confesó Yolanda Díaz, muerta de vergüenza. "Me voy a morir", expresó.

Por otro lado, Thais Villas habló con Rafael Hernando, quien sacó su lado más personal al confirmar que estaba soltero. "El problema es que no tengo pareja Thais, ha sido todo muy desolador en estos momentos, lo he pasado en soledad absoluta", desveló el político del PP. Eso sí, como si de una telenovela se tratara, Rafael Hernando confesó que estaba "en trámites", es decir, "cuando uno empieza una relación y está peleándosela".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.