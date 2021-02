El concurso de 'Lo vota, no lo vota' vuelve a El Intermedio para tomar el pulso a los votantes catalanes. Los participantes podrán ganar si logran localizar por la calle a un votante de una determinada formación solo guiándose por su aspecto.

A la primera jugadora le pide que busque a un votante de JuntsxCat. La mujer elegida, que ya ha votado, explica que lo ha hecho por la CUP. "Ya os he dicho que no doy el pego para nada. Nunca he sido de derechas, mi madre ya me decía que era muy torcida".

La siguiente concursante tiene que buscar a alguien que vote al PSC, que para ella debe ser de entre 50 o 60 años. El hombre al que para dice que está indeciso pero que Illa le gusta. Como ha superado la prueba tiene que encontrar a un votante del PP, pero la chica a la que para cree que se decantará por Ciudadanos. "Por qué poco, la madre seguro que vota al PP", bromea la concursante.