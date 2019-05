Un concursante de 'Lo vota, no lo vota': "La señora que vote al PP tiene que llevar un cardado que no entre ni por la puerta"

Thais Villas consigue que algunos atrevidos jueguen con ella a 'Lo vota, no lo vota'. Las reglas son sencillas: buscar a tres perfiles diferentes de votantes por la calle a cambio de un premio.

La primera mujer que se anima a participar, Carolina, encuentra a un votante del PSOE a la primera. "Me da el perfil por su mirada, la he visto de curranta", indica la concursante.

A continuación tiene que encontrar a alguien que vote a Vox, pero su 'candidato' no puede estar más lejos de ese perfil: "Voy a votar a un partido de mi generación para darles una oportunidad, voy a votar es Podemos", cuenta el chico.

El segundo participante es Julio, teólogo y filósofo, y tiene que encontrar a un votante de Ciudadanos, o como dice él: "a un naranjito de estos". Fichando a Francisco tiene buen ojo: "A mi me gusta siempre votar al centro, y yo creo que es Ciudadanos", revela.

Después, tiene que localizar a alguien que no vote al PSOE, y da con una mujer que asegura que votará a Ciudadanos. Por último, Julio tiene que votar a alguien que vote al PP. "Tiene que ser alguien que lleve un cardado a lo bestia, que no entre ni por la puerta", indica el jugador. Y así es cómo Julio da con una señora que confirma ser votante del PP, y consigue ganar el 'Lo vota, no lo vota'.

