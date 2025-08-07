Tamara, en paro con tres hijos, a quienes critican el Ingreso Mínimo Vital: "No me gustaría verles en mi lugar"

Tamara lanzó este mensaje a las personas que critican el Ingreso Mínimo Vital: "No me gustaría verles en mi lugar. Querer trabajar, necesitar esta ayuda para sobrevivir hasta que pueda trabajar y no recibir nada".

Hace cinco años, Andrea Ropero entrevistó a Tamara Medel, una mujer que se encontraba en paro con tres hijos a su caro. Por ello, la joven se vio obligada a pedir el cobro del Ingreso Mínimo Vital.

"Solicité la prestación por desempleo pero el importe que me dieron es ridículo, 75 euros", explicó Tamara, que detalló que pidió "el Ingreso Mínimo Vital el mismo día que salió, el 15 de junio": "Lo hice vía Internet, aunque me pedían mucha documentación que físicamente no tenía en ese momento".

Incluso, Tamara mostró a la periodista la inmensa cantidad de papeles que tuvo que presentar para solicitar el IMV: DNI, libro de familia numerosa, certificado del SEPE y Hacienda, empadronamiento, convenio de separación, demanda por impago de manutenciones...

Sin embargo, la mujer seguía sin tener noticias sobre su solicitud: "Estoy con ayuda de Mensajeros de la Paz y lo poquito que pueden ayudarme mis padres". "La gente del comedor social me conocía porque yo les llevaba juguetes y ropa de mis niños para donar. Ahora ellos me dan la ayuda diaria para que mis hijos puedan comer", reconoció Tamara.

Por último, Tamara quiso lanzar un mensaje a todas las personas que critican el Ingreso Mínimo Vital: "No me gustaría verles en mi lugar. Querer trabajar, necesitar esta ayuda para sobrevivir hasta que pueda trabajar y no recibir nada".

