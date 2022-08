El Intermedio salió a la calle hace unos meses para preguntar a los jóvenes españoles cuáles habían sido sus peores trabajos. Uno de ellos aseguraba que fue en una cadena de comida rápida: "Condiciones laborales pésimas, superiores que te gritan..." explicaba el chico, que contaba que "te podían llamar a las 11 de la mañana para que a la 1 de la tarde estuvieras en el puesto de trabajo" e incluso recordó que una vez, cuando estaba limpiando, le dijeron "sí, de rodillas, como me gusta".

En el caso de una chica, su peor experiencia laboral fue como staff de eventos, donde "nos hacían estar 12 horas de pie en la puerta con todo el frío de Madrid", relataba esta entrevistada que también mandó un contundente mensaje a su ex jefe: "Deseo que se muera de hambre". Por último, un estudiante de psicología compartió sus vivencias como camarero, en la que sus ex jefes "eran unos capullos con una falta de empatía de la hostia". Sus historias, y 'recuerdos' para sus ex jefes, en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.