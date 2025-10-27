Sebastián Recio, portavoz de Marea Blanca Andalucía: "La sanidad pública ha tenido un proceso de deterioro por la privatización"

Andrea Ropero se ha trasladado hasta Sevilla para asistir a la concentración convocada por Amama frente al Palacio de San Telmo como protesta por los errores en los cribados del cáncer de mama.

Miles de personas se han manifestado en Sevilla este domingo para protestar por los errores en los cribados del cáncer de mama. Entre los asistentes se encontraba Sebastián Recio, médico jubilado y portavoz de la Marea Blanca Andalucía.

Recio cuenta a Andrea Ropero que ha sido médico durante 40 años y considera que la sanidad pública "ha tenido un proceso de deterioro, de recorte, debido a un elemento que se ha introducido desde hace años, pero, ahora, de una manera muy grave: la privatización".

El médico denuncia que hay centros de salud cerrados, urgencias o alas de hospital cerradas. "Hay una dejación de los propios recursos que se tienen", expone, "en vez de emplear los presupuestos públicos en la sanidad pública se están empleando los presupuestos públicos en la sanidad privada".

Recio considera que externalizar el conteo de las mamografías no es la única causa del fallo. "Es una de las causas, quizá la que ha precipitado el problema", indica, "pero el problema de fondo es que el concepto de privatización introducido en un sistema público genera unas contradicciones enormes".

"Las empresas privadas utilizan la enfermedad como un negocio, mientras que la sanidad pública considera la salud como un derecho", afirma. Recio es claro con el plan de choque de la Junta de Andalucía. "No es suficiente, los planes de choque, cuando los contabilizan, no son reales", indica. "No están haciendo efecto", afirma, "son la excusa perfecta para transferir cantidades tremendas de dinero, por la vía de urgencia, a la sanidad privada".

