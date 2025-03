Sandra Sabatés, tajante tras la absolución de Alves: "Traslada un mensaje peligroso para las víctimas de agresiones sexuales"

Sandra Sabatés se traslada hasta el 'pico de la mesa' de El Intermedio para hacer una reflexión sobre la absolución a Dani Alves por parte del TSJC en su caso de agresión sexual, y sobre el que María Jesús Montero hacía unas polémicas declaraciones el fin de semana.

Al margen de la política, Sandra Sabatés se centra en las dos sentencias de este caso, la de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se consideró probada la culpabilidad del futbolista y coherente el testimonio de la víctima, y la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, qu"Si una víctima como esta, que denunció a los pocos minutos su agresión, que se lo contó a diferentes testigos, a los responsables del local, a los Mossos d'Esquadra e incluso se sometió a un estudio médico esa misma madrugada, no ha sido capaz de poner en duda la presunción de inocencia, ¿quién lo hará?", se preguntae le absuelve "no porque le considere inocente, sino porque no se puede demostrar su culpabilidad" y habla del relato de la víctima como no fiable.

La presentadora de El Intermedio recuerda que "el consentimiento no es algo inmutable" y que este puede existir "para bailar, toquetear e incluso ir juntos al baño", pero revertirse o cambiar "en cualquier momento". Algo que, señala, sí tuvo en cuenta la primera sentencia, pero no la segunda, que "supone un paso atrás" y "traslada un mensaje doloroso y peligroso para el resto de víctimas de agresiones sexuales".

"El mensaje que transmite esta sentencia es que las víctimas de agresiones sexuales solo van a ser creídas si han tenido una actitud y comportamiento modélicos antes y después de la agresión", afirma Sandra, para la que "cada sentencia que ignora y minimiza la violencia de género es un retroceso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria". "Ante la desigualdad, ni un paso atrás", sentencia.