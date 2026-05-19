Wyoming apela a la presunción de inocencia tras la imputación de Zapatero: "Debemos tener cautela e informar con rigor"

El presentador de El Intermedio se hace eco del auto que vincula al expresidente socialista con una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El Gran Wyoming cuenta, al inicio de El Intermedio, que se ha dado cuenta de que la naturaleza "está llena de animales con ojos enormes". Un ejemplo de ello es el loris, "un pequeño mamífero cuya función en el mundo es la de ser muy cuqui". Otro ejemplo es el tarsero, "un primate de Asia que se caracteriza por sus enormes ojones".

"Ni el tarsero ni el lores se acercan, mínimamente, al tamaño de los ojos que se le ha quedado al progre medio español al escuchar la noticia del día", afirma: "La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias".

El presentador confiesa que para él ha sido un shock. "Me he quedado con cara de tarsero viendo un espectáculo del Mago Pop", afirma. Wyoming señala que, ante un caso de estas características, "podríamos despachar el asunto hablando de 'lawfare' y de persecución judicial".

"También podríamos analizar si el rasero que se está aplicando a Zapatero es el mismo que se aplica a otros presidentes cuyos negocios y actividades no se fiscalizan del mismo modo", reflexiona. El presentador señala que no va a hacer eso ya que, si los hechos son ciertos, "serían no solo graves sino indignos de alguien que ha sido uno de los grandes referentes de la izquierda de este país".

Wyoming recuerda que Zapatero legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y consiguió el fin de ETA en 2011. "Igual que no vamos a cargar contra la justicia o a establecer comparaciones, que no vienen al caso, tampoco nos vamos a unir a esa especie de condena anticipada a la que se han apuntado determinados púlpitos políticos y mediáticos".

"No solo porque consideremos que estos hechos, por graves que sean, no invalidan la trayectoria política de Zapatero, sino por algo mucho más básico en un Estado de derecho: la presunción de inocencia", reflexiona.

El presentador señala que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, "y, de momento, José Luis Rodríguez Zapatero solo está siendo investigado". Wyoming indica que hay tiempo para que la justicia demuestre si el presidente es inocente o culpable. "Hasta que eso llegue, lo mejor que podemos hacer es tener cautela", concluye, "e informar con rigor".

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