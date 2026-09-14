La Junta Electoral ejecutará la orden del Supremo de suspender el voto de los nacionalizados con la 'ley de nietos'

Los detalles Quedará suspendido el derecho a voto de aquellos que fueron incorporados al censo por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite solicitar la nacionalidad española a hijos o nietos de personas exiliadas.

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido ejecutar la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la aplicación de la conocida como ley de nietos, que permitió obtener la nacionalidad española a más de 400.000 personas.

Tras dos horas reunidos en el Congreso de los Diputados, los miembros de la JEC han decidido acatar y cumplir estrictamente la decisión del alto tribunal, por lo que quedará suspendido el derecho a voto de aquellos que fueron incorporados al censo por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite solicitar la nacionalidad española a hijos o nietos de personas exiliadas.

*Noticia en ampliación.

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