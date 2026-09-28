Wyoming reflexiona sobre la acampada en Sol por la vivienda: "La crisis de 2009 se cerró, pero solo para unos pocos"

Wyoming reflexiona sobre la acampada en Sol por la vivienda, que le recuerda a la del 15M: "Los acampados de 2026 piden lo mismo que los de 2011: dignidad y justicia, dejar de ser peones de un sistema económico enloquecido que no es capaz de garantizar las necesidades más básicas".

Volvieron las riñoneras, el bigote a lo Freddie Mercury, los pantalones de campana las sandalias cangrejeras y hasta Sonia y Selena. Un "eterno retorno" en el que ahora también vuelven las acampadas a la Puerta del Sol 15 años después del 15M.

Entonces, recuerda Wyoming, "miles de ciudadanos se instalaron para pedir más democracia, más justicia y dejar de ser las víctimas de una crisis que no habían provocado".

Ahora, la gente se reúne para reclamar su derecho a una vivienda digna, lo que lleva al presentador a pensar que "las tiendas de campaña se fueron, pero el problema de fondo se quedó ahí".

"En realidad los acampados de 2026 piden lo mismo que los de 2011: dignidad y justicia, dejar de ser peones de un sistema económico enloquecido que ni siquiera es capaz de garantizar las necesidades más básicas de los ciudadanos y que pone el beneficio y la codicia de algunos por encima de la vida de la mayoría", reflexiona Wyoming.

"La crisis de 2009 se cerró, pero solo para unos pocos", comenta, mencionando entre ellos a los bancos, a los que recuerda que se les prestó millones de euros que "jamás se devolvieron". También los fondos de inversión, que "se hicieron con la propiedad de miles de viviendas de protección oficial a precios de risa", para después "ponerlas en el mercado libre y expulsar a los vecinos sin importar su edad, sus circunstancias familiares o su estado de salud, porque todo esto les da igual".

Ante esta circunstancia quedan dos opciones: "Irte a vivir a una cueva o plantarte en una plaza hasta que los poderes públicos garanticen el derecho a una vivienda digna, que no es ninguna utopía, sino un precepto recogido en nuestra Constitución".

Mañana, señala, "nuestros políticos tienen la oportunidad inmejorable para empezar a legislar en materia de vivienda pensando, por fin, en los ciudadanos". Algo que podría parecer utópico, pero "si volvieron Sonia y Selena, puede volver cualquier cosa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.