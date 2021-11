El Gran Wyoming desgrana en su monólogo inicial de El Intermedio las razones por las que elegir y permitir que Enrique Arnaldo sea magistrado del Tribunal Constitucional ha sido "meter la pata hasta la cintura". "No han pasado dos semanas desde su designación y ya tenemos la prueba más evidente de por qué no era idóneo para ese cargo", explica el presentador.

Esta razón no tiene que ser con que sea cercano al PP ni con que aparezca en varios sumarios de corrupción, hay algo que "no deja lugar a dudas" del error de su nombramiento: será el ponente del recurso a la ley del aborto presentada en 2010 por el PP. Y es que el magistrado se ha mojado en varias ocasiones sobre este asunto y se ha mostrado públicamente en contra de la ley. "Solo nos queda esperar que el error de nombrarlo no acabe suponiendo un retroceso para los derechos de las mueres en nuestro país", ha lamentado Wyoming.