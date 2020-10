La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha denegado, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en la Orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

"Yo pensaba que la Justicia estaba para solucionar los problemas una vez que se habían agotado todas las vías de diálogo", afirma El Gran Wyoming, que analiza la reacción de Isabel Díaz Ayuso a esta decisión judicial. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido a los madrileños no salir de Madrid tras levantarse el cierre que su Gobierno rechazaba.

A Wyoming le explota la cabeza antes estas confusas declaraciones: "¿Está pidiendo a los madrileños que no salgan de Madrid?, ¿pero no quería eliminar las medidas que prohibían que los ciudadanos salieran de la ciudad?, ¿pero no hay nadie sensato en el PP?, ¿dónde está Almenia, el Kennedy de Chamberí?".

Pero lejos de tranquilar al presentador de El Intermedio, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, también ha pedido a los ciudadanos que no salgan de la capital. "Otro igual", se queja Wyoming, que destaca que "pide prudencia y responsabilidad a los ciudadanos para que no salgan de Madrid, pero deberían ser los políticos los que tuvieran prudencia y responsabilidad para no eliminar las restricciones".

"Mi cerebro es incapaz de procesar esto", afirma el presentador. "La situación de la Comunidad de Madrid es grave desde el punto de vista sanitario, confusa desde el legal e irresponsable desde el político". Además, Wyoming recuerda las palabras de Ignacio Aguado afirmando que los ciudadanos podrían elegir entre ser virus y vacuna: "Visto los resultados de la batalla política y judicial, parece que el Gobierno de la Comunidad ha decidido ser virus porque no se entiende que haya elegido asumir el papel de oposición al Gobierno central antes que asumir su responsabilidad a la hora de controlar la pandemia".

Wyoming también resalta que "la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid parece la última prioridad del gobierno de Ayuso, que está más centrado en actuar de ariete de Pablo Casado". "Ya hemos perdido demasiado tiempo con recursos judiciales y cruces de declaraciones, si algunos políticos deciden jugar con la salud que le pidan a los reyes magos el juego de operación", concluye indignado el presentador.

