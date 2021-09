El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial parece lejos de resolverse. El Gobierno y el PP siguen con el cruce de acusaciones. Mientras Pedro Sánchez ha acusado al PP de tener una actitud antidemocrática, los populares han endureciendo el tono recalcando que no piensan negociar la renovación de un Órgano, en el que tienen mayoría, hasta que el Gobierno no cambie la elección de los jueces.

Así lo ha expresado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "El PP no está bloqueando la negociación, lo que ocurre es que no le gusta la ley que hay y ha decidido no aplicarla", afirma El Gran Wyoming, que manda un tajante mensaje al portavoz del PP: "Es una actitud bastante antisistema, señor Almeida, y una deriva peligrosa, imagine que hay alguien que no esté de acuerdo con el sistema de pagar impuestos y decida no pagarlos". Puedes ver su respuesta completa tanto a Almeida como a Casado en el vídeo principal de esta noticia.

'PP, departamento de excusas'

"En el PP han usado la excusa de los indultos, de los independentistas, la de Podemos...", reflexiona Cristina Gallego, nueva 'asesora de excusas' de Casado contra la renovación del CGPJ.