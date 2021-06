Nueva bronca en el pleno de la Asamblea de Ceuta. El diputado de Vox, Carlos Verdejo, ha vuelto a protagonizar un enfrentamiento contra el presidente de la asamblea, el 'popular' Juan Vivas, y Fátima Hamed, portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. La situación ha sido tan tensa que se ha llegado a suspender el pleno.

"No sé si es consciente de lo ridículo y lo cateto que es el cuestionar la nacionalidad de la gente por su credo religioso. ¿Para eso quiere el pin parental? Para enseñar a los niños y niñas que si no se es católico apostólico y romano no es un buen español", ha cuestionado la diputada, después que el del partido de extrema derecha la hubiese acusado de "promarroquí". "Hay algo que hace más daño a Ceuta que el hecho de que Marruecos abra la valla, que Carlos Verdejo abra la boca", ha comentado El Gran Wyoming sobre lo ocurrido.

El pleno de la Asamblea de Ceuta ya estuvo cargado de tensión en otra ocasión, después de que el portavoz de Vox dijese un comentario racista y un diputado del PP se lo reprochase.