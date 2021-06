El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha suspendido esta mañana la sesión plenaria de la Asamblea después de que Vox tildara de "promarroquíes" a dos diputados y a miembros del PP.

La situación se ha producido cuando se debatía una iniciativa de la formación de extrema derecha, que pedía que se instaurara el pin parental en las actividades que lleven a cabo las entidades colaboradoras en los ámbitos cultural y educativo.

En esta línea, después de que Fátima Hamed, portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, anunciara su voto en contra, el diputado Carlos Verdejo la ha acusado de "promarroquí", así como al diputado de Caballas Mohamed Alí. Ante esto, el presidente Vivas, como se aprecia en el vídeo, ha intervenido de forma vehemente para interrumpir la intervención de Verdejo.

"Ceuta no es de Vox. Es más amplia, no es tan excluyente, es integradora. Y no tienen derecho a que, por que una persona no sea parte de su ideología, automáticamente se convierta en promarroquí", ha gritado el presidente a viva voz, a la vez que expresaba: "Sea un poco responsable, no incendie Ceuta. Los miembros de esta Asamblea somos y nos sentimos españoles, que quede claro".

Tensión máxima en el pleno

En este sentido, Vivas ha defendido que este tipo de afirmaciones "están causándole un daño muy grande y letal a Ceuta y a España porque esas son las tesis de Marruecos, decir que la sociedad de Ceuta, a la que Marruecos califica de ciudad ocupada, está compuesta por una población marroquí y asociar marroquí con musulmán".

Por su parte, la diputada Fátima Hamed también ha criticado esta asociación por parte de Verdejo, y espeta: "¿Usted sabe lo ridículo y lo cateto que es cuestionar la nacionalidad de la gente por su credo religioso? A usted los musulmanes que le gustan seguramente son los que le limpian su mierda, aquellos a los que usted explota", lanza.

De esta forma, se ha repetido la tensión que ya venía generando en plenos anteriores, mientras que, desde Vox, defienden que "no llaman a toda la población musulmana promarroquí". "Eso es mentira, pero sí es cierto que hay promarroquíes en el PP y quintacolumnistas en este partido y que, además, no son musulmanes", apunta Verdejo.

Así, tras esta respuesta y la réplica de Hamed, que ha recalcado que las acusaciones no tienen pruebas y sirven para quedar "como un charlatán de feria, que solo busca calentar el ambiente y en la calle", el presidente ceutí ha tomado la decisión de levantar la sesión plenaria.

Vivas, tras suspender la sesión: "Es una decisión responsable"

Una vez finalizado el pleno, el presidente de Ceuta ha explicado que se trata de "una decisión responsable", avalada por la mayoría de Junta de Portavoces: "Es una decisión difícil, pero sirve para tratar de evitar la tensión y la crispación que desde hace tiempo vienen produciéndose en el seno de la Asamblea".

De este modo, ha sostenido que "si se cuestiona algo tan básico y esencial como la defensa de todos de nuestra españolidad, hacemos flaco servicio a Ceuta y España". De este modo, de acuerdo con Vivas, "las circunstancias en las que está viviendo Ceuta, que atraviesa el momento más difícil de su historia, exige que los que representamos pongan todo el interés en atender esas circunstancias".

Junto con eso, y tras la suspensión, asegura no querer "señalar a nadie", pero repite un mensaje contundente: "En esta Asamblea todos somos y nos sentimos españoles. La españolidad no es algo que depende de la cultura o religión. Tampoco depende de la ideología".