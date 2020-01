La continuidad de José Félix Tezanos al frente de CIS ha sido asumida con total normalidad por Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición.

Sin embargo hace tres meses, cuando el presidente del CIS recomendó concentrar el voto en los partidos que, según él, podían "llegar a gobernar", Pablo Iglesias pidió su dimisión o cese inmediato, asegurando que el presidente de una institución pública no puede defender el bipartidismo ni pedir el voto para ningún partido.

Después de que Tezanos haya sido reconfirmado en su puesto, el líder de Unidas Podemos aún no se ha pronunciado al respecto. "Hace tres meses pedía su dimisión y hoy acepta su nombramiento... Iglesias se ha 'tragado' al 'sapo' Tezanos", explica El Gran Wyoming.

"Qué difícil es gobernar. No lleva ni una semana en el cargo de vicepresidente y este es el tercer sapo que se come". "Primero se tuvo que comer la cuarta vicepresidencia de Teresa Ribera, que le supuso una pérdida de peso en el Ejecutivo. Después no le quedó otra que tragarse el sapo de Dolores Delgaso al frente de la Fiscalía General del Estado, a la que tiempo atrás había exigido que dejase la política por su relación con Villarejo", explica el presentador.

Así, Wyoming cree que "como sigan a este ritmo, engullendo anfibios, van a tener que cambiar el nombre de su partido a 'Unidas Traguemos'".