Pablo Iglesias ha detallado en El Intermedio cuál es la primera medida que le gustaría adoptar cuando el Gobierno se ponga en marcha, a pesar de que, ha aclarado, es algo que se deberá debatir en el Consejo de Ministros: "Creo que las mujeres en este país están pidiendo una reforma del Código Penal que garantice que sólo sí es sí".

Para el líder de Unidas Podemos "es una cuestión urgente" que "el próximo Ministerio de Igualdad va a impulsar" y que "corre prisa" hacerlo, aunque ha detallado otras muchas "subir el salario mínimo, derogar la reforma laboral o regular los alquileres".

"Vamos a hacer muchas cosas estos cuatro años", ha augurado el líder de Podemos, que ha reiterado la importancia de la medida que "están pidiendo las mujeres en este país".

Otros momentos destacados

Durante su entrevista en El Intermedio, Pablo Iglesias ha expresado su deseo de que esta sea la "legislatura del constitucionalismo, de convertir derechos sociales en realidades". Y advierte que esto será una "tarea larga, de al menos cuatro años o más".

El líder de Unidas Podemos también ha explicado por qué ha utilizado la denominación "presos políticos" para referirse a los políticos encarcelados por el procés: "Los delitos de los que les acusaban son delitos que recogen comportamientos políticos".

A pesar de que Pedro Sánchez ya ha sido investido presidente, el Gobierno de coalición aún está por conformar. Será la semana que viene cuando conoceremos los miembros del Gobierno, y por ello El Gran Wyoming ha querido aprovechar su oportunidad para integrarlo, una idea que no ha parecido mal al futuro vicepresidente: "Yo lo veo, pero no te puedes echar para atrás".

Iglesias también ha reconocido que es "muy llorón", y que no se avergüenza de ello: "Me emociono fácil y me gusta que sea así porque es parte de la condición humana", ha espetado tras romper a llorar al conocer el resultado de la votación de investidura.