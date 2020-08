The very best of El Intermedio

El "macabro plan secreto" de Pedro Sánchez en el 8M, al descubierto: contagiar a sus ministras de forma deliberada

El Gran Wyoming ha tenido acceso al macabro plan de Pedro Sánchez con motivo de la manifestación por Día Internacional de la Mujer. En este vídeo puedes conocer la razón por la que se siguió adelante con el 8M.