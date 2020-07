Sandra Sabatés desmonta en su sección de 'coronabulos' de El Intermedio las mentiras que salen en las redes sociales sobre el coronavirus. Una de estas tuvo que ver con Manuela Carmena durante la pandemia por COVID-19.

La propia exalcaldesa tuvo que desmentir esta información, que aseguraba que Manuela Carmena había recibido un respirador en su domicilio para "evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles". "¿Sabéis qué exalcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa VitalAire para evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles?", señalaba el tuit.

Una información falsa que indignó a Carmena, quien desde su cuenta personal de Twitter mandó un claro mensaje al tuitero:"No te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza".