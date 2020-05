Thais Villas entrevista a través de una videollamada a Ada Colau, quien cuenta en El Intermedio cómo esta viviendo el confinamiento junto a su familia y la situación en la que se encuentra Barcelona.

Preguntada por qué es lo que le desespera más, la alcaldesa de Barcelona lo tiene claro: la actitud de algunos políticos. "A todos nos está resultando difícil esta situación, pero hay que pensar que siempre hay gente a la que le resulta mucho más difícil", destaca.

La política se acuerda de "las personas que han perdido a un ser querido y no se han podido despedir" o los que "han perdido el empleo y no saben cómo pagarán su casa el próximo mes".

Además, Colau critica a los "políticos que están usando los muertos para echárselos a la cabeza al oponente" y señala que el que "llama 'paguita' al Ingreso Mínimo Vital no sabe lo que es pasar hambre, ni no llegar a fin de mes, ni que te puedan desahuciar o que tus niños no tengan para comer". "Es no tener ni idea de lo que estás hablando", sentencia Colau.

"Tanto en Cataluña como en el resto de España estamos viendo que siempre hay el que quiere hacer polémica hasta en una situación tan difícil como esta", señala Colau.

"La ciudadanía ha dado muestras de que está hartísima y que lo que busca es colaboración y que solucionemos los problemas", insiste la política, que afirma que debemos de salir "de esta crisis garantizando los servicios púbicos que habían sido recortados salvajemente durante años".

Otros momentos destacados

En otro programa Thais Villas entrevistó a Gabriel Rufián, a quien preguntó sobre las declaraciones de la portavoz de la Generalitat en las que señaló que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos. "Siendo muy generoso, me parecen unas declaraciones nefastas, y que a mí nunca me oirá nadie", dijo el diputado.

La colaboradora de El Intermedio también pudo charlar con Íñigo Errejón, que confesó había escrito a Pablo Iglesias durante el confinamiento. "Esta crisis sanitaria ha conseguido que valoremos más las relaciones y que las razones por las que te enfadaste o perdiste el contacto con una persona parezcan menos importantes", señaló el diputado de Más País.

Thais Villas también charló en otro programa a Agustín Zamarrón, también conocido como 'el Valle-Inclán del PSOE', que dejó divertidos momentos junto a su mujer, Teresa. Y es que, esta irrumpió en la escena para charlar con la colaboradora de El Intermedio y hacer alguna que otra confesión. Le reprocho que se haya metido en este lío porque nos ha estropeado la jubilación", destacó.

Andrea Levy, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, también contó una divertida anécdota en su entrevista con Thais Villas: "Los primeros días los pasaba en medio pijama, pero es que en las videoconferencias un día me pilló el alcalde y a partir de entonces, me tengo que arreglar todos los días. Me envió un WhatsApp y me dijo 'no voy a pedir que te levantes porque te he visto en pijama'".