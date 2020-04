Thais Villas pregunta por una videollamada a Gabriel Rufián en El Intermedio cómo está llevando el confinamiento. Aunque el político afirma que no se puede quejar porque toda su familia y sus amigos "están bien", destaca que echa mucho de menos a su hijo de nueve años, ya que lleva más de un mes sin verle.

Además, Rufián explica que se ha creado un circuito de atletismo en su casa. "Empecé con los típicos vídeos de gimnasia, pero me agobiaba bastante porque era muy motivador todo", confiesa el político de ERC. Por eso, el catalán se puso a corre: "Me paso una hora dando vueltas mientras pienso en mis discursos de los plenos, tengo un poco síndrome de hámster".

Eso sí, Rufián desvela que el primer día que se puso a hacer sentadillas se lesionó: "Me hice daño en una costilla y aunque no fui al médico creo que me hice una fisura porque estuve 10 días parado". "Mi estado físico es lamentable, es la decadencia total", destaca Rufián, aunque también reconoce que ha perdido "siete kilos".

Por otro lado, Thais Villas pregunta al político independentista sobre las declaraciones de la portavoz de la Generalitat en las que sostiene que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos. "Siendo muy generoso, me parecen unas declaraciones nefastas, y que a mí nunca me oirá nadie", destaca Rufián, que afirma que "más allá de las ideologías, las banderas y los ideales, decir según qué cosas en según qué momento es una burrada".

"En mitad de esta tragedia y crisis sanitaria y, con una crisis económica futura, nos tenemos que centrar en intentar idear políticas para sacar a la gente de esto", señala Rufián, que termina la entrevista resaltando que "hay mucha gente que lo va a pasar muy mal y que espera que los políticos" sean "útiles".

Otros momentos destacados

En otro programa, Thais Villas charló con Íñigo Errejón, quien le aseguró que esta crisis sanitaria ha conseguido que valoremos más las relaciones y que las razones por las que te enfadaste o perdiste el contacto con una persona parezcan menos importantes. Y es que el político confesó en este vídeo que había escrito a Pablo Iglesias durante el confinamiento.

Agustín Zamarrón, también conocido como 'el Valle-Inclán del PSOE', ha sido otro de los políticos en hablar con Thais. Además, Zamarrón dejó divertidos momentos junto a su mujer, Teresa. Y es que, ésta irrumpió en la escena para charlar con la colaboradora de El Intermedio y hacer alguna que otra confesión. Le reprocho que se haya metido en este lío porque nos ha estropeado la jubilación", destacó.

Andrea Levy, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, también contó una divertida anécdota en su entrevista con Thais Villas: "Los primeros días los pasaba en medio pijama, pero es que en las videoconferencias un día me pilló el alcalde y a partir de entonces, me tengo que arreglar todos los días. Me envió un WhatsApp y me dijo 'no voy a pedir que te levantes porque te he visto en pijama'".