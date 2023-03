Pablo Lluch es un joven compositor musical que arrasa en Tik Tok gracias a sus vídeos, en los que combina la creación artística con el humor y su destreza con casi cualquier instrumento. También es el protagonista de la nueva entrega de 'OK Boomer', en la que explica a Thais Villas cómo pasó de tener un buen trabajo como ingeniero informático en una empresa internacional a lanzarse a la aventura de ser influencer.

"En mi casa me decían 'piénsatelo no dos veces, piénsatelo diez', pero al final sabían que me hacía feliz la música", comenta Pablo, que recuerda cómo todo comenzó con un vídeo en el que ponía música a unas palabras de Belén Esteban. En el vídeo sobre estas líneas también destaca las ventajas de la inteligencia artificial para la creación artística y señala que, entre la gente de la música que le sigue en Tik Tok está nada más y nada menos que Rosalía: "Esto es un triunfo total. Nada más empezar la entrevista tenías que habérmelo dicho", comenta una entusiasmada Thais Villas.

Además de ver el vídeo que llamó la atención a la autora de 'Despechá', Thais y Lluch 'reeditan' otro de sus grandes éxitos: su versión de la canción de Shakira y Bizarrap.