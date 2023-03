En su sección 'OK Boomer', Thais Villas entrevista a Pablo Lluch, un joven sevillano que triunfa en Tik Tok con sus divertidas composiciones musicales gracias a su destreza con casi cualquier instrumento. "Hago música donde menos te lo esperas", explica este artista que ha llegado a poner banda sonora a unas palabras de Belén Esteban o una curiosa versión de la canción de Shakira y Bizarrap.

Lluch explica que era ingeniero informático en una empresa internacional, pero que lo ha dejado todo por la música: "En mi casa me dijeron que me lo pensara diez veces, pero saben que me hace feliz la música", afirma en el vídeo sobre estas líneas. Especializado en inteligencia artificial, señala que con el boom que está experimentando este campo "ahora podemos automatizar nuestros procesos creativos y acelerarlos muchísimo".

También asegura que se gana la vida mejor como informático que como influencer, si bien en esta segunda faceta apunta que ya le siguen figuras de la música como Rosalía, lo que entusiasma a Thais Villas: "Esto es un triunfo total", comenta emocionada.