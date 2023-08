Thais Villas salió a la calle en la temporada pasada de El Intermedio con su nueva sección, Hablando se enciende la gente, donde la colaboradora salió a la calle para abrir debate con los ciudadanos sobre temas de actualidad. Uno de los temas que trató la reportera fue el tráfico en las ciudades: ¿están los españoles y españolas a favor de restringirlo?

"Estoy a favor de restringir", afirmó un señor, que tuvo un rotundo mensaje para la gente a la que le da pereza o no quiere coger el transporte público: "Pues que no salga de casa". Además, el hombre insistió en que "restringir no es prohibir". Por su parte, una señora afirmó que "bajo el punto de vista de los que conducen, si compras un coche no va a ser para tenerlo en el garaje". Sin embargo, ambos coincidieron en una cosa: mejorar el transporte público.

