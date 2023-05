La sequía cada vez es más preocupante. Después de uno de los meses de abril más secos que se recuerdan, las previsiones de los meteorólogos para mayo no invitan al optimismo. Por este motivo, El Intermedio ha salido a la calle para preguntar a los españoles qué sacrificios estarían dispuestos a hacer si la falta de agua se alargara.

Por ello, les ha gastado una broma en la que les plantea un supuesto 'plan de choque' del Gobierno que prohibiría ducharse solo una vez a la semana. Mientras hay quien lo asumiría, aunque considera que el resultado sería "un problema de salud de todos", otros aseguran que "me ducharé cuatro": "Que me multen, otra cosa es que yo tenga obligación de pagar esa multa", afirma un hombre, que añade en el vídeo sobre estas líneas que "el Gobierno no va a decirme cuántas veces tengo que ducharme".

Los entrevistados también reaccionan a otras medidas, como cerrar las piscinas públicas y sustituirlas por duchas como las de las playas o cambiar el suministro de agua de las casas por cerveza. En el caso de una chica, opina que sería "maravilloso", aunque hay otros que no lo ven de la misma forma: "Señor Sánchez, ¿usted está bien? Tómese un paracetamol", responde otro encuestado.