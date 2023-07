Isma Juárez se trasladaba a la Feria de la Robótica para descubrir qué hay de cierto en que los robots puedan suplantar a los humanos en sus empleos. Allí conocía al programador de un 'perrito' que iba detrás de él espiándole: "Es el perro Villarejo", bromeaba el colaborador de El Intermedio, que conseguía hacer reír al experto con sus bromas: "¿Las cacas son tuercas? ¿Cómo hago para que huela la entrepierna?".

"Le hago gracia también a los programadores", presumía. Sin embargo, estuvo a punto de cargárselo, tal y como se puede ver en el vídeo principal de la noticia, donde, en compensación, le acaba entregando el micrófono de El Intermedio al perro robot, al que llama Wyi: "No me lo rompas. Ya está, solo le falta ser gilipollas y me podría sustituir", sentenciaba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.