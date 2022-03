En su última chirigota en El Intermedio, las Cadiwoman reflejan la culpa que la sociedad machista obliga a sentir a las mujeres por hacer cosas que en los hombres están normalizadas.

"Saliste una noche de copas después de una semana de sangre y sudor. La gente murmura 'esa madre no tiene buen corazón, habrá dejado a sus criaturas viendo Bob Esponja tirados en el salón. No ir al gimnasio pagándolo, pasar un día entero viendo Netflix, comiendo chocolate y con el cobertor. La gente comenta 'se ha puesto gorda, se ha hecho mayor'", cantan en este vídeo.

"A veces, me toco un poquito y no siento culpa ni angustia ni 'ná' (...) Trabajo mañana y tarde, cuando llego a casa estoy 'reventá'. No soy la madre perfecta, la amante dispuesta, siempre 'depilá'", continúa la canción.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puedes escuchar la chirigota la completo.

