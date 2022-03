"Este 8M no nos felicites, dinamita el patriarcado. La cantidad de aliados que hay en la izquierda, que deconstruyen su masculinidad, son muy modernes, están concienciados, hablan en inclusivo y les da fatiga el patriarcado". Así comienza el cántico feminista con el que la chirigota Cadiwoman se ha personado en El Intermedio.

"Recuerdo una relación que es mejor olvidarla, y la ruptura fue todavía peor. Me dijo 'si tú me dejas, me tiro desde el tercero'; pues no sé cómo vas a hacerlo si vives en el entresuelo", continúan entonando, haciendo referencia a las violencias machistas que sufren las mujeres en su día a día.

En el vídeo superior puedes escuchar la canción al completo.

"Qué buen padre es, que no se le ha muerto nunca la criatura"

El machismo también se refleja en la educación, la crianza y los cuidados. Y así lo refleja la chirigota Cadiwoman con el cántico feminista con el que ha conmemorado el 8M en El Intermedio: