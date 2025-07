Un gibraltareño no quiere "saber nada" de España y los españoles: "He tenido muchos problemas con ellos"

Como viajar a Londres sale caro, El Intermedio enviaba a Isma Juárez a Gibraltar para hablar con los súbditos de la corona británica cómo estaban llevando el funeral de la reina Isabel II.

De paso, intentaba averiguar si los gibraltareños se sentían más españoles o más británicos. Quizá uno de los hombres a los que preguntaba, Joe, veía venir al reportero, y de primeras le afirmaba que "yo soy británico, primero y siempre". "Ha detectado que a lo mejor vengo de España y vengo un poco a tocarle un poco los huevos", le respondía el reportero.

Para comprobar cómo de británico era Joe, Isma le 'desafiaba' con un test en el que debía elegir entre fish and chips o chopitos, Manchester City o Real Madrid y volante a la derecha o la izquierda. En este sentido, el hombre desvelaba que come fish and chips dos días por semana y que es hincha del City. "Usted se lava los dientes con té de lo británico que es", reaccionaba el reportero.

En ese momento, Joe desvelaba que nunca cruza con el coche para España, porque "he tenido muchos problemas con ellos". Para limar asperezas, Isma le propone un abrazo para que vuelva a ser "amigo de España", pero Joe insiste: "Yo soy amigo suyo".

