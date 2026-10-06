La reflexión de Wyoming sobre la vuelta de Puigdemont a España: "Es claramente incómodo para Sánchez, pero también para Feijóo"

Wyoming compara a Puigdemont con un reloj de cuco porque "ocupa mucho espacio y molesta a todo el mundo" y reflexiona sobre el hecho que, después de nueve años intentando detener al líder de Junts, al juez Llarena "le haya entrado tanta prisa para que pueda disfrutar de su libertad".

Wyoming desvela en El Intermedio que tiene un reloj de cuco que "no es bonito, ocupa mucho espacio y molesta a todo el mundo". Esta mañana, cuando le dio las 12:00, se dio cuenta de que le recordaba a Carles Puigdemont porque "aparece para molestar cuando menos lo esperas".

Hoy el Tribunal Constitucional anunciaba que la ley de amnistía también debe aplicarse al delito de malversación y el juez Llarena "ha tardado diez minutos en retirar la orden de detención contra Puigdemont", por lo que el expresident podría volver a España e "instalarse en Girona, en Talavera de la Reina o en Guarromán".

A Wyoming le llama la atención que el magistrado que lleva nueve años intentando detener a Puigdemont por toda Europa, "ahora le haya entrado tanta prisa para que pueda disfrutar de su libertad".

"Algunos malpensados creerán que esto tiene que ver con aquello de 'el que pueda hacer que haga' y que Sánchez se puede ver perjudicado por el hecho de que Puigdemont vuelva a España en plena campaña, o incluso que es mejor que vuelva ahora antes que Feijóo sea presidente para que el marrón se encuentre en Moncloa sea el de tener que cambiar el colchón".

Wyoming considera que el líder de Junts "es claramente incómodo para Sánchez, porque recuerda el altísimo coste que ha tenido que pagar por la amnistía". Sin embargo, cree que también lo es para Feijóo, porque su regreso significaría "que el Gobierno de coalición ha sabido reparar y normalizar la situación con Cataluña y que al final España no se ha roto".

"Si algo nos faltaba en esta campaña electoral, ya de por sí complicada, era la vuelta de Puigdemont", afirma Wyoming, que lo resume en 'lenguaje técnico': "Éramos pocos y parió Llarena".

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