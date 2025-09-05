La reflexión de Juan José Millás a Thais Villas sobre la vejez: "A partir de cierta edad uno se pregunta qué clase de viejo será"

En sus palabras, el escritor ha afirmado que camina y que hace pilates, además de confesar que no tiene "miedo a envejecer". "Te miras al espejo y ves el viejo que serás. No está, pero ya lo ves", dice.

Juan José Millás ha escogido 'Este imbécil va a escribir una novela' como título para su nuevo libro. En él, el autor ha decidido además bautizar a su protagonista con Juan José Millás, algo que ha llevado a Thais Villas a preguntarle qué hay de realidad y qué hay de ficción en esa publicación.

"Todo es una realidad en la medida que la fabulación es también realidad", ha respondido él a una reportera que afirma lo ve "muy bien" y "con un estilo juvenil". "Estoy absolutamente en ese punto, o finjo estarlo", ha dicho el escritor.

Y es que Juan José Millás reconoce que está haciendo pilates, que camina y que evita el sofá en la medida en lo que sea posible. "¿El gin-tonic? Lo dejé hace tres o cuatro años. Te compensa. Los placeres de la vejez son menos intensos pero más duraderos".

"No me da miedo envejecer. Te acostumbras, porque vas poco a poco. Hay una edad, en torno a los 60, en la que uno se pregunta qué clase de viejo será. Te miras al espejo y empiezas a ver el viejo que vas a ser. Aún no está, pero ya lo ves", ha concluido.

