Dani Mateo comenta en El Intermedio los últimos lapsus del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante su participación en un acto en la campaña electoral el presidente del PP afirmaba: "Lo importante para saber lo que va a hacer Sánchez no es estar pendiente de lo que diga él, sino sus socios, diciendo Esquerra y Otegi al unísono que se celebrará un referéndum de auto... de independencia...".

"A lo mejor ha sido un problema de sonido", comenta entre risas Dani Mateo tras observar la intervención del candidato a la presidencia del Gobierno, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "¡Cómo sale derrotado de la pelea consigo mismo. Pobre Feijóo!", recalca el presentador.

"Me lo imagino diciendo: 'Abascal, eres mi vicepre... mi bro'. Pero no se preocupe por estas cosas, que lo de trabarse no sólo no va a acabar con su carrera política, sino que puede favorecer su carrera televisiva. Fíjese en Wyoming el tiempo que lleva", ironiza Mateo.