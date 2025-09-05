La "recogida de cable" de un chico con Chicote: primero critica y luego le dice a la cara que "es un ejemplo para la raza humana"

Isma Juárez tiende una 'trampa' a unos chicos, a los que pide que pongan a caldo a Alberto Chicote y 'Pesadilla en la cocina', para luego presentarles al chef en persona. Sus divertidas reacciones, en este vídeo.

Alberto Chicote es el primer invitado de Isma Juárez en su nueva sección 'Díselo a la cara', donde propone a los españoles que pongan a caldo a una personalidad pública, para después encontrarse con ella.

Paco critica que en 'Pesadilla en la cocina' "se nota que está un poco actuado" y que Chicote va a esos sitios "para pinchar un poco para que salten y dar juego". "Si está increíble no nos llaman a nosotros para echar una mano", responde Chicote desde la furgoneta.

Paco le pide además al chef que "tenga un poco más de tacto" en los restaurantes que visita. De hecho tiene la oportunidad de decírselo al chef a la cara. "Alberto tiene una 'sonrisa' de 'da igual lo que me digas, esto va a seguir así'", comenta Isma, que le pregunta a Paco si se "ha cagado" al ver salir a Chicote de la furgoneta.

Otro chico, Mauro, afirma que no suele ver programas de cocina porque "me pone de los nervios si no hay personalidades que no me encantan". Sin embargo, considera que Chicote es "una persona increíble".

No obstante, no tarda en reconocer que le "jode" que el chef "critica a la espalda" cuando en 'Pesadilla en la cocina' se sale del restaurante para hablarle a la cámara. A pesar de ello, asegura que esto nunca se lo diría a la cara: "Pleitesía total".

Al encontrarse con Chicote, le dice que "estaría guay" que critique a los restaurantes a la cara, si bien considera que el chef es "una de las mejores personas que he conocido y un ejemplo para la raza humana". "Vaya recogida de cable que acabas de hacer", reacciona Isma.