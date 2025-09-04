Una mujer afea a Alberto Chicote que no quisiera firmarle un autógrafo para su hijo: "Fue muy desagradable"

Isma Juárez propone a varias personas criticar a Alberto Chicote, sin saber que está a pocos metros de ellos. En este vídeo, Loli le recuerda el día que le contestó "de mala manera" cuando le pidió un autógrafo y firman el "selfie de la paz".

Isma Juárez estrena nueva sección, 'Díselo a la cara', en la que mete a personalidades públicas en una furgoneta mientras busca personas en la calle que la critiquen. Cuando lo han hecho, esa persona sale para pedirle explicaciones.

El primero en participar es Alberto Chicote, del que una mujer, Loli, afirma que "fue muy desagradable" el día que le pidió un autógrafo para su hijo: "Me sentó muy mal porque no me gusta molestar a nadie cuando está tomando algo", comenta en el vídeo sobre estas líneas.

En aquel momento, Loli recuerda que ya le dijo que había sido "muy desagradable" y que le había contestado "de mala manera". Sin embargo, su reencuentro resulta ser amistoso e incluso Loli le dice que "ya le he perdonado".

De hecho, Isma Juárez les pide que firmen esta reconciliación con un "selfie de la paz".