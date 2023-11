A la salida de la directiva nacional del Partido Popular, donde se ha dado forma a su estrategia de oposición a la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez, Andrea Ropero ha podido entrevistar al líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Realmente le quita el sueño la amnistía o no estar en Moncloa?", le pregunta la reportera de El Intermedio al presidente del PP, que responde rotundo que "lo que me quita el sueño es mi país, no estoy dispuesto a llegar a Moncloa a cualquier precio".

Respecto al pronunciamiento de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial en contra de la amnistía, Feijóo asegura que "no lo sabía", si bien sostiene que tiene "toda la legitimidad del mundo". Sobre si los motivos detrás de ellos son de justicia o de política, el político contesta que "por qué no se lo pregunta a ellos" y asegura tener "un respeto por las personas que son del CGPJ, estén en contra o a favor de la ley de amnistía".