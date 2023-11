Andrea Ropero ha estado en la sede del Partido Popular, donde la directiva nacional ha trazado su estrategia de oposición a la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. Allí ha podido hablar con varios de los barones de la formación a los que ha preguntado por la legitimidad que tendría un hipotético Gobierno de Sánchez, el posicionamiento de los miembros del CGPJ o las manifestaciones en Ferraz donde ha participado Esperanza Aguirre.

"No ha tirado adoquines, no incendió, así que no es susceptible de ser amnistiada por este Gobierno", comenta sobre la exlíder del PP madrileño José Luis Martínez-Almeida que, sobre el hecho de que fuera una manifestación no autorizada, afirma en el vídeo sobre estas líneas que "vivimos en un país en el que no tener permiso parece ser que no importa".

Respecto a las vivas a Franco en esa manifestación, Rafael Hernando considera que quienes los proferían eran "infiltrados que manda el propio Partido Socialista". Sobre el hecho de que no fuera autorizada, afirma que "en este país se han hecho muchas manifestaciones sin permiso, pero no se rompió nada": "Las hemos padecido aquí mucho tiempo y muchos años", comenta.