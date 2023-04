Tras conocerse hace unos meses que los turistas situaban a España como uno de los países más hospitalarios del mundo, Isma Juárez salió a la calle para poner a prueba esta afirmación y averiguar si es cierta o "solo un truco para vender cervezas".

"Los españoles somos más solidarios que hospitalarios", le afirmaba una mujer a Isma, que aún así se animaba a pedirle que le invitara a un café en su casa: "Pues no, porque no te conozco de nada y mis hijos me dirían 'eres idiota, metes a cualquiera en casa", le respondía. "A ver qué movida...", reaccionaba otra entrevistada ante la misma sugerencia del reportero de El Intermedio.

Tras tres intentos sin éxito, Isma daba finalmente con Ángela, que accedía de buen agrado a invitarlo a su casa: "Cuando estoy en casa me gusta estar cómodo, ¿me puedo poner unas pantuflas y un albornoz?", le retaba el reportero, que incluso le pedía echarse una siesta en su sofá. La reacción de la mujer, en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.