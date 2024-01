El rifirrafe entre Óscar Puente, ministro de Transportes, y Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha continúa. Después de que el manchego cuestionara la ley de amnistía impulsada por el PSOE y cuestionara a la dirección del partido por estar, en su opinión, en el "extrarradio de la Constitución" y que el ministro le respondiera "quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page, desde hace bastante tiempo"; han vuelto a enfrentarse.

El manchego ha vuelto a responder a Puente: "Toda mi vida me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones, me importaría que los demás hicieran lo mismo y ganaran al PP. El que gane a la derecha y extrema derecha no está en ningún extrarradio. Yo gano las elecciones y es a lo que me dedico, a ver si voy a tener que pedir disculpas por hacerlo", decía.

"¡Qué exagerado!", no dudaba en responder El Gran Wyoming, que no ve "bronca" entre ambos, solo "un debate de ideas". "Eso demuestra que el PSOE es un partido vivo y plural. Unos se cagan en su padre y otros en sus muertos", hace esta cómica reflexión, que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.