¿Quién es el polémico doctor Oz, último fichaje de Trump?: "Ha recomendado curaciones mágicas contra el Covid"

Una de las últimas incorporaciones al futuro gobierno de Donald Trump es el polémico doctor Mehmet Oz. Guillermo Fesser, corresponsal en Estados Unidos, expone que Oz "es un cirujano del corazón pero se hizo famoso en un programa de televisión, 'El médico de América'". El doctor terminó su colaboración con el espacio televisivo en 2022 porque se presentó a gobernador de Pensilvania por el partido republicano.

Su éxito radica, como indica Fesser, en explicar las cosas de manera amena a la gente problemas médicos complejos. "Es un tipo controvertido. De hecho, ha recomendado curaciones mágicas contra el Covid sin ningún fundamento científico o métodos de adelgazamiento con granos de café", argumenta. En 2014, de hecho, tuvo que sentarse ante una Comisión del Senado que le dijo que ofrecía falsas esperanzas a sus pacientes.

Trump ha justificado el fichaje del doctor Oz en que "el Gobierno no te puede imponer vacunaciones o programas de salud, que no te puede decir lo que tienes que hacer tú con tu cuerpo, salvo que seas mujer, y que el doctor Oz no impone nada como Gobierno sino que va a dar ideas a la gente". "Lo que no te cuenta Trump es que si luego tú decides vacunar a tus hijos te va a costar una pasta", añade el corresponsal.

Fesser explica que el doctor busca desmantelar el sistema público de seguros. "Bajo el mandato del ministro de Sanidad, Robert Kennedy Jr., va a ser responsable el doctor Oz de los 160 millones de estadounidenses por el Estado", indica el periodista. En EEUU existen dos programas de salud gratuita, el Medicaid, una ayuda médica para los pobres y los discapacitados, y el Medicare, que es el cuidado médico para los jubilados. Además, también existe el llamado Obamacare, a través del que el Estados subvenciona a los seguros privados para que sean más asequibles para los trabajadores.

Trump ha pedido al doctor recortar gastos en este sistema ya que EEUU gasta cinco millones de millones al año en salud. "Oz no viene a solucionarlo sino a privatizarlo", expone Fesser, "va a ahorrar un gasto al estado recortando". "Oz ha insinuado que el Medicaid se puede recortar, que el Medicare, se puede privatizar, y que el Obamacare se puede dejar de pagar, con lo cual hay tres millones y medio de trabajadores que se quedarían sin seguro médico", concluye.