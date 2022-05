¿Qué es una pensión? Es la (complicada) pregunta que Thais Villas plantea a dos niños, Manuel y Gemma, en El Intermedio, donde les explica que es "un sueldo que se le da a la gente jubilada". "Me dijeron ese rollo, justo", confirma Manuel, que define así la explicación de la reportera: "Ese rollo que acabas de soltar".

"¿Me estás diciendo que se te está haciendo largo lo que te estoy explicando?", pregunta una sorprendida Thais Villas. "No, estoy diciendo que me lo dijeron", responde Manuel, que confiesa al final de la entrevista que el cuestionario le ha resultado fácil "pero muy largo", aunque no más que una clase de Matemáticas. Puedes ver el divertido momento y la reacción de la presentadora en el vídeo que ilustra estas líneas.

Los niños se sinceran con Thais Villas sobre sus abuelos

Thais Villas pregunta a los niños y niñas por sus abuelos: ¿les dan paga? ¿Cocinan mejor que sus padres? ¿Tienen alguno preferido? Puedes ver sus divertidísimas (y a veces, sorprendentes) respuestas en este vídeo de El Intermedio: