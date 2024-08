La vivienda es una de las grandes preocupaciones de los españoles, sin duda, y es por ello que esta edición de 'Hablando se enciende la gente', una sección de El Intermedio conducida por Thais Villas, dio (y sigue dando) tanto de que hablar. La conocida reportera salió a la madrileña plaza de Callao para plantar el micro a jóvenes y mayores y que opinaran y debatieran entre ellos acerca de esta cuestión.

"O te asocias con alguien o no puedes coger un piso", aseguraba una mujer. "Por eso me casé yo, porque si no, no podía alquilar un piso", decía entre risas. Sin embargo, había quien opinaba que, en realidad, el problema era otro: "la mentalidad de los españoles". "Aquí todo el mundo tiene que tener vivienda en propiedad", afirmaba un extranjero. Otra de las allí presentes señalaba que tenía dos pisos "para completar la vejez". "Los he vendido porque no van a distinguir entre un fondo buitre y el pobre desgraciado como yo que he currado como una negra".

Los fondos buitre y la presunta 'necesidad' de los españoles por vivir en el centro. "Alguien que nazca sin dinero y quiera trabajar va a tener que gastar dos horas más que alguien con recursos", argumentaba un joven. "Tu vida va a ser trabajar, meterte en el cercanías y ver Netflix. Ya", le respondían.

Para finalizar este reportaje, tomaba la palabra un hombre de avanzada edad, propietario de un chalet en la sierra. "Si me aseguraran que no me lo iban a okupar, lo pondría muchísimo más bajo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.