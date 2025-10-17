El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a todos sus títulos reales por su vinculación con el caso Epstein

Los detalles Insiste en su inocencia y afirma que "las continuas acusaciones contra él" distraen la atención del trabajo de su hermano, el rey Carlos III.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña ha anunciado que renunciará a todos sus títulos reales, incluido el de duque de York, tras años de críticas por su comportamiento y sus vínculos con el difunto financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de haber dirigido una red de abuso sexual.

En un comunicado, Andrés ha afirmado que "las continuas acusaciones contra él" distraían la atención del trabajo de su hermano mayor, el rey Carlos III, y de la labor más amplia de la familia real británica.

"Por lo tanto, ya no usaré el título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra", ha declarado.

Cuando dice "acusaciones", el hasta ahora duque de York se refiere a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

En este sentido, Andrés insistido en su inocencia y ha asegurado que la decisión prioriza su "deber" hacia la familia y su país, al igual que hizo hace cinco años, cuando se retiró de la vida pública.

"Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", ha agregado.

Entre los títulos a los que renunciaría se encuentran el de duque de York, así como el de miembro de la Orden de la Jarretera. El único que retendrá es el título de príncipe, puesto que es algo que obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II.

Su exmujer, Sarah Ferguson, tampoco seguirá utilizando la nomenclatura de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí mantendrían el título de princesas, de acuerdo con medios británicos.

