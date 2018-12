LO MEJOR DEL 2018 | De la crítica de Wyoming a la sentencia de 'La Manada', al rifirrafe entre las reinas: estos son los mejores vídeos de El Intermedio

"¡Que no me toques a las niñas, emérita!"; el profundo análisis de Wyoming sobre el 'rifirrafe' entre la reina Letizia y doña Sofía

El Gran Wyoming analizó en El Intermedio las imágenes del 'rifirrafe' entre la reina Letizia y doña Sofía por una foto de la reina emérita con la princesa Leonor y la infanta Sofía: "Don Juan Carlos permanece inmóvil, siempre imparcial. Se atrevió a enfrentarse a Antonio Tejero, pero no a la reina Letizia, así que opta por lo mejor que sabe hacer, fingir que no conoce a su mujer".

Lo que no se vio de la familia real en el hospital: "Letizia da instrucciones con el bolso a Leonor para que se pegue a Sofía porque luego se la lía"

Tras el polémico 'rifirrafe', Dani Mateo y El Gran Wyoming analizaron en El Intermedio la aparición de la reina Letizia y doña Sofía: "Sofía agarra muy fuerte a sus nietas por amor, no por miedo a que se repita el episodio de la misa en Palma". Además, "el equipo de investigación del programa captó un detalle clave" que había pasado desapercibido.

Wyoming, tajante ante la libertad de 'La Manada': "Ahora ellos pueden hacer algo que muchas mujeres no, caminar sin miedo por la calle"

Wyoming se mostraba crítico. El Intermedio analizó la libertad condicional de los miembros de 'La Manada' tras su condena por abuso sexual y Wyoming no pudo evitar pronunciarse tajantemente: "A estas horas los miembros de 'La Manada' pueden estar haciendo algo que muchas mujeres no pueden hacer, caminar libremente y sin miedo en la calle". El presentador aseguraba que "no hay que esperar al 7 de julio para que empiecen los Sanfermines" ya que "esta decisión judicial es una cornada".

La Policía interrumpió a Gonzo en su reportaje sobre el soterramiento del AVE en Murcia: "¿Que nos hemos resistido? Esto no me ha pasado en la vida"

Los reportajes de Gonzo no podían faltar en este recopilatorio. Durante la entrevista sobre la llegada del AVE por superficie a Murcia que Gonzo le estaba haciendo a una vecina de la ciudad en El Intermedio, el periodista fue interrumpido por la Policía.

Lo que no se vio de la investidura de Quim Torra: el baile de Inés Arrimadas que deja anonadado a Miquel Iceta

Los momentos más divertidos también han sido protagonistas este año. El Gran Wyoming destacaba en El Intermedio una imagen que pasó desapercibida de la investidura de Quim Torra como nuevo president de Cataluña: "Inés Arrimadas se ha marcado un baile, es increíble, pero no que ella baile, sino que lo haga al lado de Miquel Iceta y él no se sume a la fiesta".