'LA MANADA', EN LIBERTAD PROVISIONAL

El Intermedio analiza la libertad condicional de los miembros de 'La Manada' tras su condena por abuso sexual y Wyoming no ha podido evitar pronunciarse tajantemente: "A estas horas los miembros de 'La Manada' pueden estar haciendo algo que muchas mujeres no pueden hacer, caminar libremente y sin miedo en la calle". El presentador asegura que "no hay que esperar al 7 de julio para que empiecen los Sanfermines" ya que "esta decisión judicial es una cornada".