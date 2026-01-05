Jaume Pujol, portavoz de 'Menos turismo, más vida': "Reducir el turismo también es cuidar el propio sector turístico"

Ines Rodríguez charlaba con el portavoz de esta plataforma en contra del turismo masivo en Mallorca. Como exponía Pujol, sus demandas se dirigen a la clase política ya que "tienen la capacidad para poner límites y tomar medidas".

El Intermedio recupera la entrevista Inés Rodríguez realizaba a Jaume Pujol, portavoz de 'Menys turisme, més vida'. Una plataforma que, como explica la reportera, "lidera movilizaciones en contra del turismo masivo en Mallorca".

Pujol destaca por su juventud. Como contaba a Inés, la plataforma se creó para dar respuesta a la cumbre europea turística que se celebró en Mallorca. "Nos juntamos diversas organizaciones y fuimos una de las entidades impulsoras de esta contracumbre que, luego, creamos la plataforma 'Menys turisme, més vida' y empezamos a trabajar contra la turistificación de nuestra isla", indicaba Pujol.

El joven señalaba que la turistificación genera trabajo precario y, además, provoca que el coste de la vida sea muy elevado. Pujol exponía que, además, Mallorca se ha sectorizado solo en el turismo y que no ha habido industrialización. La plataforma, como explicaba, aboga por que se dé un cambio "sin dejar a nadie atrás". "Es algo que tenemos que hacer por el propio bienestar de la clase trabajadora y de cualquier persona", añadía.

Las demandas de la plataforma se extienden a toda la clase política debido a que son los que pueden tomar medidas. "Tienen la capacidad para poner límites y tomar medidas", reflexionaba. Pujol indicaba que 'Menys turisme, més vida' no está en contra del turismo sino que buscan cuidar de la tierra. "Reducir el turismo también es cuidar el propio sector turístico", afirmaba.

