Felipe VI defiende el aumento del gasto en Defensa ante "una amenaza creciente que llega al corazón de Europa"

¿Qué ha dicho? En su discurso ante el Ejército en la Pascua Militar, el monarca ha defendido la necesidad de "tener unas Fuerzas Armadas bien equipadas y pertrechadas, con recursos humanos y materiales que estén a la altura del desafío" que supone el incremento de las tensiones entre Rusia y Europa.

Felipe VI ha defendido el incremento del gasto en Defensa en la Pascua Militar, subrayando la necesidad de tener Fuerzas Armadas bien equipadas ante las tensiones en Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania. Recalcó la importancia de la formación y adaptación de las fuerzas, respaldando el acuerdo de la OTAN para garantizar recursos a largo plazo. Destacó el papel crucial de la industria de defensa y la integración de tecnologías emergentes como drones e inteligencia artificial. Además, reafirmó el compromiso de España con la seguridad internacional y recordó la labor de la UME en la lucha contra incendios en el país.

"Es necesario tener unas Fuerzas Armadas bien equipadas y pertrechadas, con recursos humanos y materiales que estén a la altura del desafío". Con esas palabras ha defendido Felipe VI el incremento del gasto en Defensa impulsado tanto por la OTAN como por el Gobierno de España en los últimos meses ante el incremento de las tensiones en el flanco este de Europa a cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo ha hecho en la celebración de la Pascua Militar, que ha tenido lugar este martes en el Palacio Real de Madrid.

"El año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias, nos deja una sensación creciente de amenaza; una amenaza que llega al corazón de Europa; y vuelve a evidenciar cuán valioso, cuán necesario, es tener unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas", ha defendido el jefe del Estado en el inicio de su discurso.

Por ello, el monarca respalda el acuerdo de "los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN" del pasado mes de junio para "garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de disuasión, de seguridad y de defensa a largo plazo".

"Es importante, sin duda, dar continuidad a un esfuerzo compartido donde nuestra industria de defensa adquiere, además, un papel fundamental, y donde la integración de tecnologías emergentes, como la lA o los medios no tripulados (drones) aéreos, navales o terrestres, se convierten en un poderoso motor de transformación; con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa en todos los dominios, así como una disuasión creíble", ha añadido Felipe VI, mostrando su apoyo firme al plan de los aliados occidentales de incrementar su capacidad defensiva.

Destaca el "compromiso" de España con Ucrania y la OTAN

El rey también ha recalcado el "compromiso firme e inequívoco" de España "con la seguridad internacional" y con Ucrania cuando están a punto de cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa que dio inicio a la guerra. "Hemos contribuido al refuerzo del flanco este de la OTAN, con el potente despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; misiones, estas dos últimas, que tuve ocasión de visitar en junio del año pasado", ha destacado el monarca.

Recuerdo para la UME en la lucha contra los incendios

También se ha acordado Felipe VI en su discurso en la Pascua Militar de los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que estuvieron en primera línea de batalla contra la ola de incendios que arrasaron más de 400.000 hectáreas en Extremadura, Castilla y León y Galicia. "En todas estas actuaciones ha jugado un papel fundamental la UME, cumplidos, el pasado mes de octubre, 20 años de servicio que le han valido el agradecimiento y el aprecio de toda la sociedad española", ha destacado el monarca en un discurso en el que no ha hecho mención alguna a la crisis abierta en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

