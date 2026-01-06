El 06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte 2 millones de euros por serie

El primero es el más esperado de la mañana de Reyes. Mientras los niños juegan con los regalos que les han traído los Reyes Magos, los adultos localizan sus décimos para comprobar si el Niño les ha dejado algo.

Ya tenemos el primero de los premios de la Lotería del Niño: el 06703 reparte dos millones de euros a la serie. Cada décimo con esta combinación recibe 168.000 euros, al estar sujeto al gravamen especial para los premios de sorteos y apuestas, que 'quita' 32.000 euros de este Gordo para engordar las arcas del Estado.

El sorteo de este día de Reyes arrancó pasadas las 12:00h de la mañana, con un orden establecido: primero, se fueron extrayendo las terminaciones que reparten premios menores, para pasar después a anunciar los números ganadores del tercer y segundo premio. De estos tres, sólo el primero y el segundo están sujetos a retenciones, mientras que el tercero se entrega a los afortunados de manera íntegra.

El Gordo del Niño del año pasado se vendió de manera íntegra en León, concretamente en una administración de El Corte Inglés de Fray Luis de León, que había vendido el número 78908. León también ha sido el gran agraciado de la Lotería de Navidad, aunque con algunos 'peros': el Gordo de Navidad cayó en la provincia, aunque uno de los municipios afortunados está viviendo una situación inusual: la comisión de fiestas de Villamanín, una localidad de apenas mil habitantes, vendió más papeletas que décimos, por lo que el reparto de dinero está siendo un problema para los vecinos.

Con este ya están repartidos todos los premios del Niño de 2026, en un sorteo que dura algo menos de media hora pero que reparte suerte para muchos, muchos días en diferentes puntos de España. Para los que juegan este sorteo, quizás con menos décimos que para Navidad, les recordamos cómo sacarle partido al Lotómetro: desde aquí puedes introducir todos los números con los que participas y ver si te ha tocado algún premio con un solo clic.