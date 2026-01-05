López Miras defiende a Carlos Mazón y asegura que el valenciano "ha reconocido errores y ha asumido responsabilidades"

El Intermedio repasa en este vídeo la junta directiva del Partido Popular celebrada en Madrid, que estuvo marcada por el debate interno sobre la posible dimisión de Carlos Mazón.

El Intermedio recuerda en un vídeo la junta directiva del Partido Popular que tuvo lugar en Madrid, donde se llegó a analizar la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana.

Andrea Ropero intentó hablar con los distintos miembros del PP, aunque muchos de ellos se mostraron reacios a pronunciarse sobre este asunto.

Uno de los que sí habló fue Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, quien señaló que la Comunidad Valenciana necesitaba estabilidad y no la convocatoria de elecciones. "Un gobierno estable que pueda tomar decisiones para continuar con la reconstrucción", añadió.

"Lo que el Partido Popular siempre ha apoyado es la estabilidad", comentó López Miras. Además, afirmó que "Carlos Mazón ha reconocido errores y ha asumido responsabilidades, y creo que el resto de las administraciones deben hacerlo también".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí